Çatalca'da Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

ÇATALCA'da evden hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.Şüphelinin evlerden çaldığı malzemeleri üç ayrı kişiye sattığı tespit edildi.

Polis ekipleri Salı günü Çatalca'daki Ferhatpaşa Mahallesinde evden hırsızlık yapan S.Ç. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. S.Ç.'nin beş ayrı evden 25 bin lira değerinde bahçe bakım malzemesi, 5 adet televizyon, 130 metrelik elektrik kablosu, 1 adet elektrikli soba, 1 adet su motoru çaldığı belirlendi. Polis ekipleri S.Ç.'nin çaldığı malzemeleri A.C.K., M.E.K. ve E.C.'ye sattığını tespit etti. Malzemeleri satın alan 3 kişi polis ekipleri tarafından iş yerlerinde gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından A.C.K,., M.E.K. ve E.C. serbest bırakıldı. S.Ç. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. S.Ç.'nin 'Uyuşturucu madde kullanma' suçundan poliste çok sayıda suç kaydı olduğu da tespit edildi.