Çatalca'da Evden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çatalca'da bir evden ziynet eşyası ve televizyon çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda 3 şüpheli tutuklandı.
Çatalca'da bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaleiçi Mahallesi'nde 17 Eylül'de bir evden ziynet eşyası ve televizyon çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık şüphelileri E.B, F.C. ve S.D'yi Kaleiçi Mahallesi'nde, S.A'yı ise satın aldığı çalıntı televizyonla Ferhatpaşa Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B, F.C. ve S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde ise şüphelilerin çaldıkları televizyonu taşıyarak sokakta yürümeleri yer alıyor.