Çatalca'da Evden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çatalca'da bir evden ziynet eşyası ve televizyon çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda 3 şüpheli tutuklandı.