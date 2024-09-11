Çatalca'da Eldiven Fabrikasında Yangın Çıktı

Çatalca'da eldiven üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Nakkaş Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi'nde eldiven üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.