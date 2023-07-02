Çatalca'da çıkan yangında 200 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü

Çatalca'da çıkan yangında yaklaşık 200 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Muratbey Mahallesi'ndeki tarlada öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 200 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.