Çatalca'da Buğday Tarlasında Yangın Çıktı
Çatalca'da meydana gelen buğday tarlası yangını, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın yaklaşık 100 dönüm araziyi etkiledi ve çıkış nedeni araştırılıyor.
Vehbi DEMİR /İSTANBUL, Çatalca'da buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Ovayine Mahallesi'ndeki buğday tarlasında çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ekipler tarafından rüzgarların etkili olduğu alanda güçlükle söndürüldü. Yaklaşık 100 dönüm arazi zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel