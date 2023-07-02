Çatalca'da Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

Çatalca'da bulunan bir buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 200 dönümlük buğday tarlası zarar gördü. Yangın havadan da görüntülendi.

Muratbey Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında saat 17.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Buğday tarlasının yandığını görenlerin bildirmesiyle araziye birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucu sövdürülen yangında 200 dönümlük buğday tarlası zarar gördü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangına bölgedeki çiftçilerde traktörleriyle müdahale etti. Küle dönen arazi havadan da görüntülendi.