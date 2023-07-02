Üye Girişi
Haberler
Çatalca'da Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

Çatalca'da Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Çatalca'da bulunan bir buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 200 dönümlük buğday tarlası zarar gördü. Yangın havadan da görüntülendi.

ÇATALCA'da buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 200 dönümlük buğday tarlası zarar gördü. Yanan arazi havadan da görüntülendi.

Muratbey Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında saat 17.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Buğday tarlasının yandığını görenlerin bildirmesiyle araziye birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucu sövdürülen yangında 200 dönümlük buğday tarlası zarar gördü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangına bölgedeki çiftçilerde traktörleriyle müdahale etti. Küle dönen arazi havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title