İstanbul Çatalca'da bulunan bir buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Çatalca'da buğday tarlasında yangın

İSTANBUL - İstanbul Çatalca'da buğday tarlasında bilinmeyen bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Çatalca Akalan Mahallesinde bulunana buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerine sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.