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Çatalca'da buğday tarlasında çıkan yangın 2,5 saatte söndürüldü

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İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan bir buğday tarlasında çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan 2,5 saat içinde söndürüldü. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü personeli, itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Alevlerin yükseldiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan 2,5 saatte söndürüldü.

Çatalca ilçesi Akalan Mahallesi Fındık Sokak saat 21.00 sıralarında buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, diğer tarlalara da sirayet etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü personeli, çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler ormanlık alana ve yerleşim yerine ilerlemeden ekipler tarafından engellendi. Yangın yaklaşık 2,5 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü. Alevlerin yükseldiği anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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