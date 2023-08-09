İstanbul Çatalca'da bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan market itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Çatalca Subaşı Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında bir markette henüz bilinmeyen bir nedene çıktı. İçerideki vatandaşlar kendisini dışarı atarken olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan market kısa sürede küle döndü. İtfaiye tarafından yangın söndürülürken yangının çıkış nedeni çalışma sonrası belli olacağı öğrenildi.

Çatalca'da bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL - İstanbul Çatalca'da bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan market itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Çatalca Subaşı Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında bir markette henüz bilinmeyen bir nedene çıktı. İçerideki vatandaşlar kendisini dışarı atarken olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan market kısa sürede küle döndü. İtfaiye tarafından yangın söndürülürken yangının çıkış nedeni çalışma sonrası belli olacağı öğrenildi.