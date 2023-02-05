Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor Güncel Haberler Çatalca'da elektrik kablosu üretimi yapan fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Çatalca'da elektrik kablosu üretimi yapan fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Harput Sanayi Sitesi içinde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz İtfaiye Güncel Haberler

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