Çatalca'da bir çiftlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor Güncel Haberler İstanbul Çatalca'da bir çiftlikte çıkan yangın, 4 ilçeden sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor. Çiftlikteki bazı hayvanların telef olduğu öğrenildi. Nakkaş Mahallesi Harmanlıklar Caddesi'ndeki bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek üzere 4 ilçeden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Çiftlikteki bazı hayvanların telef olduğu yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Ayrıntılar geliyor... Kaynak: AA / Güncel Nakkaş Mahallesi İstanbul İtfaiye Güncel Haberler

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