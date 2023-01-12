Çatalca'da bir çiftlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
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İstanbul Çatalca'da bir çiftlikte çıkan yangın, 4 ilçeden sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor. Çiftlikteki bazı hayvanların telef olduğu öğrenildi.
Nakkaş Mahallesi Harmanlıklar Caddesi'ndeki bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek üzere 4 ilçeden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Çiftlikteki bazı hayvanların telef olduğu yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
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Kaynak: AA / Güncel