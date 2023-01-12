ÇATALCA'DA AHIR YANDI; 7 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ Güncel Haberler ÇATALCA'da talaş deposunda çıkan yangın daha sonra bitişiğindeki ahıra sıçradı. ÇATALCA'da talaş deposunda çıkan yangın daha sonra bitişiğindeki ahıra sıçradı. Yangında 7 büyükbaş hayvan dumandan zehirlenerek öldü. Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde talaş deposunda saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kıs süre sonra deponun bitişiğindeki ahıra ve samanlığa da sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ahır içerisinde yapılan incelemede 7 büyükbaş hayvanın dumandan etkilenerek öldüğü belirlenirken depo önünde bulunan bir kamyon da kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Görüntü dökümü: -------------- -Ahırın dışarıdan görüntüsü -İtfaiye ekiplerinin çalışması -Yanan kamyonet -Ölen hayvanlar -Genel ve detaylar - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Nakkaş Mahallesi İtfaiye Güncel Haberler

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