İstanbul Çatalca'da çıkan yangında yaklaşık 150 dönümlük arazi yanarken, tavuk kümesleri de alevlerin içerisinde kaldı. Ancak hayvanlar son anda kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çatalca'da 150 dönümlük alan küle dönerken kümesi yanan tavuklar son anda kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul Çatalca'da yaklaşık 150 dönümlük arazide çıkan yangın paniğe neden oldu. Yüzlerce balya ve ağaç yanarken, tavuk kümesleri küle döndü. Yaşanan yangın anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, 15.00 sıralarında Çatalca Ovayenice Mahallesi'nde yaklaşık 150 dönümlük arazide çıktı. Ekin tarlasında başladığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede büyüyerek, birçok tarla ve evi sardı. Alevler metrelerce yükselirken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Komşu ilçelerden de destek isteyen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, yüzlerce saman balyası ve ağaç küle döndü. Bir evin bahçesinde bulunan tavuk kümesleri de alevlerin içerisinde kalırken, hayvanlar son anda kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaşanan yangında metrelerce yükselen alevler ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay anını anlatan Şahin Çevik, "Alevleri görünce yangın söndürme tüpleri ve iş makineleri ile müdahale ettik ama elle ne kadar müdahale edilebilir. Hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdik. Kısa sürede gelerek yangını kontrol altına aldılar. Şuanda ise soğutma çalışmaları devam ediyor. Çok şükür ki can kaybımız yok, bizi tek mutlu eden bu oldu. Yaklaşık 150 dönüm alan yandı. Hayvanlarımızda da bir sıkıntı yok, komşumuz yangın başlayınca hemen dışarı salmış. Onun dışında ise balyalarımız yandı" dedi.