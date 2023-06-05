ÇATALAĞZI BELDE BELEDİYESİNE SALDIRANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çatalağzı belde belediyesine saldırı; o anlar kamerada (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı Belediye binasına girip, belediye başkanının kendilerine iş bulmadığını öne sürüp, ellerindeki levye ve demir sopalarla makam odasındaki tüm camları kırdıkları...