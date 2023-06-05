ÇATALAĞZI BELDE BELEDİYESİNE SALDIRANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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Çatalağzı belde belediyesine saldırı; o anlar kamerada (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı Belediye binasına girip, belediye başkanının kendilerine iş bulmadığını öne sürüp, ellerindeki levye ve demir sopalarla makam odasındaki tüm camları kırdıkları...
Çatalağzı belde belediyesine saldırı; o anlar kamerada (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı Belediye binasına girip, belediye başkanının kendilerine iş bulmadığını öne sürüp, ellerindeki levye ve demir sopalarla makam odasındaki tüm camları kırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Eşref Ç. ve Muhammet Ö., adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye getirildikleri sırada, ?İşsiziz iş versinler? dedi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel