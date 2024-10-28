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Çatak ve Erciş'te Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Çatak ve Erciş'te Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
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Van'ın Çatak ve Erciş ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayları düzenlendi. Her iki ilçede katılımcılar yürüyüş yaparak Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünü kutladı.

Van'ın Çatak ve Erciş ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayları düzenlendi.

Çatak'ta Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü çerçevesinde bando ekibi ve bayraklar eşliğinde yürüyüş yapıldı.

İlçe otogarında bir araya gelen öğrenciler ve ilçe sakinleri, meşalelerle öğretmen evine kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında çevredeki esnaf alkışlarla, evlerinde olan vatandaşlar da Türk bayrakları sallayarak yürüyenlere destek verdi.

Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç, burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılanlara teşekkür etti.

Yürüyüşe İlçe Jandarma Komutanı Gülali Çendik, İlçe Emniyet Amiri Ünal Tanış, protokol üyeleri, askeri personel ve öğretmenler de katıldı.

Erciş

Erciş'te Kaymakam Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, Adalet Komisyonu Başkanı Musab Kurt, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zafer Akkaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ile ilçe sakinleri Van Yolu Caddesi'nde bir araya geldi.

Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla 101 gencin 60 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdığı etkinlikte katılımcılar, Tugay Caddesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan katılımcılara, Türk Kızılay Erciş Şubesi tarafından çorba ikram edildi.

Eşiyle yürüyüşe katılan Gizem Arslan, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için alana geldiklerini belirterek, "Eşimin görevi nedeniyle Van'da bulunuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız. Bize böyle güzel bir ülkeyi armağan ettikleri için ruhları şad olsun." dedi.

Cansu Berfin Zorlu da Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel

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