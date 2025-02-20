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Çatak'ta Kardan Kapanan Yolda Hasta Kurtarıldı

Çatak'ta Kardan Kapanan Yolda Hasta Kurtarıldı
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Van'ın Çatak ilçesindeki Korulu Mahallesi'nde rahatsızlanan bir kişi, karla mücadele ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. Sağlık ekipleri, yoğun kar şartlarına rağmen hastanın evine ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı.

Van'ın Çatak ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kişi, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Korulu Mahallesi Sığırcık mezrasında yaşayan Ceylan Nar'ın rahatsızlanması üzerine, yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Karla mücadele ekipleri, tipi ve yoğun kara rağmen 3 saat süren zorlu çalışmayla yolu ulaşıma açarak, sağlık görevlilerinin mezraya ulaşmasını sağladı.

Evinde ilk müdahalesi yapılan hasta, sağlık ekiplerince Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasta yakınları, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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