Çatak'ta depremzedeler için yardım malzemeleri toplanıyor Güncel Haberler Van'ın Çatak Kaymakamlığı ile belediye koordinatörlüğünde depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan yardım kampanyası ilgi görüyor. Van'ın Çatak Kaymakamlığı ile belediye koordinatörlüğünde depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan yardım kampanyası ilgi görüyor. İlçede kurulan yardım çadırında depremzedeler için battaniye, kışlık kıyafet ve ısıtıcı gibi çeşitli malzemeler toplanıyor. Toplama merkezine gelerek incelemelerde bulunan Kaymakam Sercan Sakarya ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, depremzedeler için dua etti. Çatak İlçe Jandarma Komutanlığının da büyük destekleriyle düzenlenen kampanya ile toplanan yardımlar, AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen bölgelere gönderilecek. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Çatak Van Güncel Haberler

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