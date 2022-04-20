Çatak'ta belediyenin hurda araçları MKE'ye gönderildi

ÇATAK, VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde belediyeye ait kullanım ömrü tamamlanmış 4 kamyon, otobüs ve greyder, Makine Kimya Endüstrisi Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğüne gönderildi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, gazetecilere, gönderilen araçların araçların atıl durumda olduğunu söyledi.

Hurda araçları kamu zararının önüne geçmek ve belediyeyi maddi külfetten kurtarmak için yapılan görüşmelerin ardından MKE'ye devrettiklerini belirten Şeylan, şunları kaydetti:

"Çok şükür bugün belediyemizin üzerinden büyük bir yük kalkmış oldu. Araçlarımızın çoğu kullanılamayacak durumdaydı. Bazı araçları tamir edip kullanmayı düşündük ama tamir bedelleri aracın bedelini ikiye katlıyordu. MKE'ye devrettiğimiz araçlardan elde edilecek geliri yeni araç alımında kullanmayı planlıyoruz."