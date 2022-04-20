Çatak'ta belediyenin hurda araçları MKE'ye gönderildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatak'ta belediyenin hurda araçları MKE'ye gönderildi

AA - Hüdayi Gümüş - Güncel
 - Güncelleme:
Çatak'ta belediyenin hurda araçları MKE'ye gönderildi

Van'ın Çatak ilçesinde belediyeye ait kullanım ömrü tamamlanmış 4 kamyon, otobüs ve greyder, Makine Kimya Endüstrisi Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğüne gönderildi.

ÇATAK, VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde belediyeye ait kullanım ömrü tamamlanmış 4 kamyon, otobüs ve greyder, Makine Kimya Endüstrisi Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğüne gönderildi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, gazetecilere, gönderilen araçların araçların atıl durumda olduğunu söyledi.

Hurda araçları kamu zararının önüne geçmek ve belediyeyi maddi külfetten kurtarmak için yapılan görüşmelerin ardından MKE'ye devrettiklerini belirten Şeylan, şunları kaydetti:

"Çok şükür bugün belediyemizin üzerinden büyük bir yük kalkmış oldu. Araçlarımızın çoğu kullanılamayacak durumdaydı. Bazı araçları tamir edip kullanmayı düşündük ama tamir bedelleri aracın bedelini ikiye katlıyordu. MKE'ye devrettiğimiz araçlardan elde edilecek geliri yeni araç alımında kullanmayı planlıyoruz."

AA / Hüdayi Gümüş - Güncel

geri dönüşüm, Tragger, Çatak, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title