Çat Barajı'ndaki "yüzen adalar" dondu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çat Barajı'ndaki "yüzen adalar" dondu

AA - Orhan Pehlül - Güncel
 - Güncelleme:
Çat Barajı'ndaki

Çat Barajı'nın Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi kısmında kalan bölümündeki "Yüzen adalar", bölgede etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle dondu.

ÇELİKHAN, ADIYAMAN (AA) - Çat Barajı'nın Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi kısmında kalan bölümündeki "Yüzen adalar", bölgede etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle dondu.

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği barajın kıyılarındaki yüzen adalar, ilçede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Yüzen adaların donması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.

Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, yüzen adaları görmek isteyenleri ilçeye beklediklerini söyledi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, Çelikhan, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title