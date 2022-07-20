İSTANBUL-CASUSLUKLA SUÇLANAN SAVCI: KUMPAS OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

TÜRKİYE'deki İranlı muhaliflerin kaçırılması davasında sanık olarak yargılanan savcı Davut Yılmaz, hakkındaki suçlamaları reddetti. Yılmaz, "Ben bir savcıyım, suç işlemek için nasıl araba verebilirim. Ben bu olayın kumpas olduğunu düşünüyorum" dedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Savcı Davut Yılmaz, By Sağlam Savunma Sanayii şirketi sahibi İhsan Sağlam'ın da aralarında olduğu tutuklu 14 sanık getirildi. Duruşmaya 2 tutuklu sanık SEGBİS'le bağlandı.

"ARACI SEÇİM ZAMANLARINDA KULLANDIK"

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KAÇIRMA GİRİŞİMİNDE SAVCININ ARACI KULLANILDI

Muhalif Shahnam Golshani için de Savcı Yılmaz'la 100 bin dolarlık anlaşma yapıldı. Golshani'nin başarısız kaçırılma girişiminde kullanılan aracın Savcı Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. İddianamede şüphelilerin, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davut Yılmaz için 23 yıldan 42 yıla kadar, İhsan Sağlam için de 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 14 sanık için de değişik oranlarda hapis cezaları talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel