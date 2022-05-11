'Casusluk' suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan tahliye edildi

ANKARA (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde basın ve izleyicilere kapalı olan duruşmaya, tutuklu sanık Gürcan ve avukatları katıldı.

Alınan bilgeye göre, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanık ve taraf avukatları savunma yaptı.

Sanık avukatları, kamu kurumlarından gelen cevabi yazıların lehlerinde olduğunu, böylece suça konu bilgilerin "gizlilik" ya da "özel bilgi" içermediğinin ortaya çıktığını savundu.

Dosyaya kazandırılan yeni deliller ışığında suçun vasıf ve mahiyetinin değişebileceğini belirten avukatlar, Gürcan'ın tahliyesini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak sanık Gürcan'ın tahliyesine karar verdi.

Soruşturma süreci

Metin Gürcan, soruşturma kapsamında 29 Kasım 2021'de tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gürcan'ın para karşılığında "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin operasyonu öncesi yaşananlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması" ile "PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi bilgileri yabancı diplomatlara aktardığı öne sürüldü.

İddianamede, Gürcan'ın, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri, casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçundan müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme" suçundan ise 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.