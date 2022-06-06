"Castoro 10" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor (1) - Haberler

KARADENİZ bulunan gazın taşınması için deniz dibine boru döşeyecek "Castoro 10" adlı platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküp gazın karaya taşınması için deniz dibine boru döşeyen Bahama bayraklı "castoro 10' isimli platform saat 11.00 sıralarında Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na girdi. 'Maersk Tracker' isimli römorkörün çektiği 140 metre uzunluğunda ve 10 bin 487 groston ağırlığındaki platformunun boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörleri ve sahil güvenlik botları de eşlik ediyor

5 KİLOMETRE SIĞ SUDA BORU DÖŞEYECEK

"KARADENİZ GAZINDAN KRİTİK SAFHAYI GERİDE BIRAKTIK"

Demirören Haber Ajansı / Güncel