"CASTORO 10" isimli gemi boğazlardan geçiş yaptı - Haberler

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"CASTORO 10" isimli gemi boğazlardan geçiş yaptı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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"CASTORO 10" isimli gemi boğazlardan geçiş yaptı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz gazını karaya taşımak için kullanılacak boruları denize indirecek olan 140 metre uzunluğundaki CASTORO 10 isimli geminin boğazlardan geçiş yaptığını duyurdu.

"CASTORO 10" isimli gemi boğazlardan geçiş yaptı

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz gazını karaya taşımak için kullanılacak boruları denize indirecek olan 140 metre uzunluğundaki CASTORO 10 isimli geminin boğazlardan geçiş yaptığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz gazını karaya taşımak için kullanılacak borular önümüzdeki günlerde mavi sularla buluşacağını açıkladı. Boruları denize indirecek olan dev geminin boğazlardan geçerek Filyos'a doğru yoluna devam ediğini belirten bakanlık, yaklaşık 140 metre uzunluğundaki CASTORO 10 isimli geminin, sığ kısımlarda boruların indirilmesinde görev alacağını belirtti.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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