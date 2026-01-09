Haberler

Casperlar'a operasyon: 21 ilde 117 şüpheliye eş zamanlı baskın

Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, 'Casperlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 117 şüpheli tespit edilirken, 96 kişi gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Casperarlar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 117 şüphelinin yakalanmasına için 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 96 şüpheli yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik geçtiğimiz aylarda hazırlanan iddianamede, örgüt lideri Hamuş kod adlı İsmail Atız'ın da aralarında bulunduğu 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme', 'kasten öldürme', 'nitelikli yağma', 'silahlı tehdit', 'resmi belgede sahtecilik', '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçlarından dava açılmıştı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Devam eden soruşturma kapsamında, söz konusu silahlı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda, örgütün eylemlerinde yer aldığı, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen ve ayrıca Instagram üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlenen 117 şüpheli tespit edildi.

96 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

117 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon illerinde 223 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 96 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
