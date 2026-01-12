Haberler

'Casperlar' suç örgütüne operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

'Casperlar' suç örgütüne operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 'Casperlar' suç örgütüne mensup 97 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon, 21 ilde eş zamanlı olarak yapıldı ve şüphelilerin suç işleyiş yöntemleri detaylandırıldı.

'Casperlar' suç örgütüne yönelik 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 97 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 'Casperlar' suç örgütüne yönelik 21 ilde operasyon yapıldı.

İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 117 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan şüphelilerin genellikle yaşı küçük kişileri örgütün hücre evlerine yerleştirdiği, bu kişileri çalıntı araç veya motosiklet kullanarak kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerinden 97'si adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

Bakanın iddiası komşuyu karıştırdı! Görüntüler aynı şeyi söylemiyor
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Real Madrid'den kupa töreninde kriz

Real Madrid'den kupa töreninde kriz