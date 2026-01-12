'Casperlar' suç örgütüne operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

'Casperlar' suç örgütüne yönelik 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 97 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 'Casperlar' suç örgütüne yönelik 21 ilde operasyon yapıldı.

İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 117 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan şüphelilerin genellikle yaşı küçük kişileri örgütün hücre evlerine yerleştirdiği, bu kişileri çalıntı araç veya motosiklet kullanarak kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerinden 97'si adliyeye sevk edildi.