Casperlar Suç Örgütüne Operasyon

'Casperlar' adı verilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 145'i tutuklu, 223 sanık hakkında, 839 sayfadan oluşan iddianame hazırlandı. İddianamede, örgütün 5 ilde, 24 ilçede 7 cinayet, 116 ayrı eylem gerçekleştirdiği belirtildi. İddianamede, etkin pişmanlıktan yararlanan Ömer Acar'ın Dayı lakaplı kişinin kendisini arayarak 'Paraya ihtiyacın olduğunda bana belirt, sana yardımcı olurum ve bana yolunu kaybetmiş gençler bul' dediğini söylediği yer aldı. İddianamede, 15-25 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin örgüte katılımının kolay olduğu, bu süreçte temel motivasyonun para olduğu vurgulandı. Örgütün, sanal medya üzerinden oluşan özenti, gençlik heyecanı ve motosiklet tutkusunu kullanarak gençleri eylemlere dahil ettiği, 'tek hamlelik vurgun' olarak adlandırılan eylemler için 10 bin ila 50 bin lira arasında ödeme vaadinde bulunduğu, ödemelerin ise çoğunlukla 4-5 bin lira şeklinde farklı kişiler veya üçüncü şahıslara ait banka hesapları üzerinden yapıldığı tespit edildiği yer aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Casperlar' silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında 839 sayfadan oluşan iddianame hazırlandı. 10 Mayıs 2023 ve 29 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul başta olmak üzere farklı illerde çok sayıda silahlı ve organize suç eylemine karıştığı tespit edilen, liderliğini 'Hamuş' takma isimli İsmail Atız'ın yaptığı ve kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen silahlı suç örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleri iddianamede yer aldı. Örgütün 5 ilde, 24 ilçede 7 cinayet, 116 ayrı eylem gerçekleştirdiğinin belirlendi. Soruşturmada örgütün iç yapılanması, hiyerarşik düzeni, kullandığı yöntemler ve suç faaliyetlerinin tespiti amacıyla teknik araçlarla izleme tedbirleri uygulandığı kaydedildi.

ŞİRİNEVLER'DE BAŞLADI

Casperlar Silahlı Suç Örgütünün 3 liderliğini Hamuş kod adlı İsmail Atız'ın yaptığı, örgütün özellikle Bahçelievler ilçesi başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde 'Yağma' 'Kasten Yaralama', 'Tehdit' 'Uyuşturucu Ticareti' 'Fuhuş' 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' 'Kasten öldürme' suçlarına karıştıkları tespit edildi. Aile grubundan oluşan yapıya İsmail Atız'ın Şiyar Atız ve Piro Atız ile birlikte öncülük ettiği, Şirinevler bölgesinde yasa dışı faaliyetlerine başladıkları belirtildi.

TALİMATLAR YURT DIŞINDAN GELİYOR

İddianamede, İsmail Atız'ın 31.08.2020 günü Yenibosna'da Yusuf Demir'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sanık olduğu ve firar ettiği belirtildi. İsmail Atız ile birlikte, örgüt mensupları Şiyar Atız, Sedat Sakık, Ömer Berat, Süleyman Doğan, Nurullah Demir'in yurt dışında olduğu, örgütün eylem ve faaliyetlerini buradan sürdürdükleri belirtildi.

DALTONLAR SUÇ ÖRGÜTÜYLE DÜŞMANLIK İÇİNDELER

2021 yılından itibaren yeniden yapılanma sürecine giren suç örgütünün, Bahçelievler Şirinevler başta olmak üzere İstanbul genelinde fuhuş, yasa dışı bahis ile uyuşturucu ticareti gibi suçlardan gelir elde ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, 2022 yılı itibarıyla geri planda kalan 'Casperlar' suç örgütü, Bağcılar merkezli faaliyet gösteren ve 'Çirkinler' olarak bilinen Zuhat Altunç liderliğindeki silahlı suç örgütüyle eylem birliği kurduğu ve Bağcılar ile Bahçelievler'de çok sayıda iş yerine yönelik haraç amaçlı silahlı saldırılar gerçekleştirdikleri belirlendi. Ayrıca örgütün, 'Daltonlar' suç örgütü üyelerinden Sezer Kaya'yı öldürdükleri ve evde bulunan diğer 'Dalton' silahlı suç örgütü üyelerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri iddianamede yer aldı.

ESNAF VE İŞ YERLERİNİ HEDEF ALDILAR

Suç örgütünün AVM işletmecileri, kuyumcular, esnaf ve iş yeri sahipleri, güzellik merkezleri, taksi durakları, fırın, motor ve ayakkabı mağazalarını hedef aldığı tespit edildi. Örgütün, bu işletmeler üzerinden haraç alma, yağma, bölgesel hakimiyet kurma, korku ve itaat sağlama amacıyla hareket ettiği belirlendi. Ayrıca operasyonlar sırasında yapılan aramalarda ise silahların yurt içi ve yurt dışı bağlantılarla temin edildiği, eylem sonrasında imha veya gizleme yöntemlerinin kullanıldığı ortaya çıktı.

YAŞI KÜÇÜK VE AİLESİ AYRI YAŞAYAN KİŞİLERİ HEDEF ALIYOR

İddianamede, 15–25 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin örgüte katılımının kolay olduğu, bu süreçte temel motivasyonun para olduğu vurgulandı. Örgütün, sosyal medya ve televizyon yayınları üzerinden oluşan özenti, gençlik heyecanı ve motosiklet tutkusunu kullanarak gençleri eylemlere dahil ettiği, 'tek hamlelik vurgun' olarak adlandırılan eylemler için 10 bin ila 50 bin lira arasında ödeme vaadinde bulunduğu, ödemelerin ise çoğunlukla 4–5 bin lira şeklinde farklı kişiler veya üçüncü şahıslara ait banka hesapları üzerinden yapıldığı tespit edildi. İddianamede örgütün özellikle ailevi sorunları olan gençlerden oluştuğu, anne-baba boşanma/ayrı yaşam süreçlerinden sonra savrulan kişilerin örgüte katılım noktasında gerek ekonomik sıkıntıları giderme gerekse de sosyal hayat içerisinde saygın bir yer edinme isteklerinin örgütün eleman temin etme sürecini oldukça kolaylaştırdığı bilgisi yer aldı.

'BANA YOLUNU KAYBETMİŞ GENÇLER BUL'

Örgüt üyesi şüpheli Ömer Acar, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinde, Alperen isimli bir kişiyi hem söz konusu kişilerden, hem de 'Casperlar' adlı gruptan uzak durması yönünde uyardığını, ancak bir süre sonra 'Dayı' lakaplı kişinin kendisini arayarak 'İşimizi bozuyorsun, sen sadece Alperen'i bana ulaştır. Paraya ihtiyacın olduğunda bana belirt, sana yardımcı olurum ve bana yolunu kaybetmiş gençler bul' dediğini beyan etti.

7 CİNAYET 154 MAĞDUR

839 sayfalık iddianamede 116 adet eylem anlatıldı. İddianamede örgütün üyelerince işlenen 7 cinayet yer alırken, örgütün faaliyetlerinden 154 kişinin de mağdur olduğu belirtildi.

OPERASYONDA CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ: AK-47, EL BOMBALARI VE BİNLERCE MERMİ

İddianamede, örgüte farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda, 3 adet AK-47 uzun namlulu otomatik tüfek, 1 adet MP-5 tam otomatik tabanca, 3 adet seri atım aparatlı tam otomatik tabanca, 64 adet tabanca, farklı çaplarda 2 bin 976 adet fişek, 74 adet şarjör, 2 adet el bombası ile 12 adet balistik çelik yelek ele geçirildiği yazıldı. Ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında 1 adet kırmızı renkli, 23-033 seri numaralı polis yeleği, 1 adet kelepçe, 1 adet gri renkli polis rozeti ile çok sayıda polis üniformasına da el konuldu.