ÇASOV YAR - Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu (2) Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğü Donetsk cephe hattına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çasov Yar şehrinin güneyindeki "Pivdeniy" yerleşimine gece saatlerinde Rus güçlerince fırlatılan 4 füzenin isabet ettiği bildirildi. Rusya- Ukrayna savaşının sürdüğü Donetsk cephe hattına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çasov Yar şehrinin güneyindeki "Pivdeniy" yerleşimine gece saatlerinde Rus güçlerince fırlatılan 4 füzenin isabet ettiği bildirildi. Şehrin Yujnaya sokağında saldırı sonucu ağır hasar alan konutların enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarını takip eden Donetsk Bölgesi Polis Basın Merkezi yetkilisi Komiser Oleg Kirnitskiy, saldırının yerel saatle 21.17 civarında gerçekleştiğini söyledi. İlk bilgilere göre enkaz altında yaklaşık 35 kişinin bulunduğunu aktaran Kirnitskiy, "Sabah saatlerde 2 kişi enkaz altından seslenmeye çalıştı. Ayrıca elde edinen bilgilere göre enkazın altında bir çocuğun bulunduğu da biliniyor." dedi. Saldırıda "Uragan" tipi 4 roket kullanıldığı tahmin ettiklerini kaydeden Kirnitskiy, bu tür silahların sivillerin yaşadığı bölgelerde kullanılmasının yasak olduğunu vurguladı. AA / Güncel Donetsk Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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