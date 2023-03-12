Çarşıbaşı'nda bir evin çatı katı yangında hasar gördü

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde çıkan yangında bir evin çatı katı hasar gördü.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde çıkan yangında bir evin çatı katı hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Salova Mahallesi muhtarı Mehmet Nalcı'ya ait evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.