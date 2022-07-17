Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı - Haberler

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Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı

AA - Selma Kasap - Güncel
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sınav, saat 10.00'da başladı ve 12.00'de sona erdi. 7 ilde 12 sınav merkezinde yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na 109 bin 168 aday katıldı.

Sınavda adaylara 100 soru yöneltildi.

AA / Selma Kasap - Güncel

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