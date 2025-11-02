Haberler

Çarşı Melikgazi İnşa Edildi, Protokol Tarafından Gezildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melikgazi Belediyesi tarafından inşa edilen 'Çarşı Melikgazi', il protokolü tarafından gezildi. Belediye Başkanı Palancıoğlu, çarşının Kayseri'nin yerel ürünlerinin tanıtımına hizmet edeceğini ve 2026'da açılacağını duyurdu.

Melikgazi Belediyesi tarafından inşa edilen "Çarşı Melikgazi" il protokolü tarafından gezildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş ve Bayar Özsoy, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İzzet Buzkan, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, MÜSAİD İl Başkanı Ferhat Akmermer ile iş insanlarına "Çarşı Melikgazi"yi gezdirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, çarşıda yer alacak gıda firmaları ile ilerleyen günlerde sözleşmelerin yapılacağını belirtti.

Kayseri'nin yerel ürünlerinin tanıtımının yapılacağı ve 7 gün açık olacak çarşıda son aşamaya geldiklerini ifade eden Palancıoğlu, 2026 yılının başında çarşının açılışını yapacaklarını anlattı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Özsoy ise Palancıoğlu'nu tebrik ederek, çarşıda yer alacak firmalara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ataş da Çarşı Melikgazi'nin Kayseri'ye yakışan bir mekan olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı

Kim bu hayırsever? Binlerce liralık borcu kapatıp defteri yaktı
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Trump talimat verdi, uyuşturucu kaçakçılığı yapan gemi yerle bir edildi

Trump talimat verdi, ordu gemiyi saniyeler içinde yerle bir etti
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Hindistan'da tapınak izdihamında 12 kişi hayatını kaybetti

Tapınakta izdiham yaşandı: 12 kişi feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.