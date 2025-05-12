Çarşamba Ülkü Ocakları'nın Yeni Hizmet Binası Açıldı

Çarşamba Ülkü Ocakları'nın yeni hizmet binasının açılışı Zübeyde Hanım Meydanı'nda yapıldı.

Açılışa, MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Ersin Sandıkcı, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Özgen Alper Yalçın, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, Ülkü Ocakları Çarşamba İlçe Başkanı Yalçın Sözen, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş, yaptığı konuşmada, "Öncelikle bilge liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sizlere selamlarını getirdim. Bugün burada çok güzel bir ocak açılışını gerçekleştiriyoruz. Biz ülke yönetiminde de varız, ilçe yönetiminde de varız, ülkenin bütün söz sahiplerinin yanındayız. Allah birliğimizi daim etsin. Ülkü Ocakları, okullardan sonra eğitim aldığımız yer. Ocak demek aile demektir. Burası bizim aile olmayı öğrendiğimiz, vatan millet aşkına ilk öğrendiğimiz yerdir. Ülkü Ocakları, vatana, millete sahip çıkan gençlerin aile olduğu yerdir. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Yeni hizmet binamızın açılışı ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Ülkü Ocakları Çarşamba İlçe Başkanı Yalçın Sözen de "Ülkü Ocaklarına gelen her gencimiz ilim, irfanlı, büyüğüne saygılı, her şeyden öte milletine ve ülkesine hayırlı bir evlat olarak yetişecektir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni hizmet binamıza maddi manevi desteği olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılışta, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Özgen Alper Yalçın, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrasında açılış kurdelesi kesilerek Çarşamba Ülkü Ocakları yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirilirken, katılımcılar daha sonra hizmet binasını gezdi.