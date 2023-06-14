Çarşamba Ticaret Borsası Jandarma Teşkilatı'nın 184. yıldönümünü kutladı

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Meclis Başkanı Hacı Toraman, Jandarma Teşkilatı'nın 184. yıldönümü münasebetiyle teşkilatın tüm mensuplarına başarılar dileyerek, "Jandarma Teşkilatımız milletimizin gurur kaynağı" dedi.

Jandarma Teşkilatı'nın 184. yıldönümü kapsamında Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman, Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin ve Genel Sekreter Sercan Yaşar, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik'i makamında ziyaret etti.

Meclis Başkanı Toraman ziyarette, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için özveriyle gece-gündüz demeden görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 184'üncü kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Eğitimli ve yetkin personeli, donanımı, disiplini ile yurdumuzun bölünmez bütünlüğünü koruyarak, huzur ve güvenliği sağlayan Jandarma Teşkilatımız, milletimizin gurur kaynağı olmuştur" diye konuştu.

Jandarma Teşkilatı'nın tüm bölücü unsurlara karşı, her daim diğer güvenlik birimleriyle birlikte üstün bir mücadele yürüttüğünü ifade eden Toraman, "184 yıldır şanlı geçmişinden aldığı güçle, bugün de görevini layıkıyla yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 184'üncü kuruluş yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve şükranla anıyor, şahsını tanımaktan memnun olduğumuz ve ilçemizde huzurun sağlanması noktasında görevini büyük bir özveriyle ifa eden İlçe Jandarma Komutanımız Mustafa Kemal Çelik'e ve teşkilatımızın tüm mensuplarına başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Çarşamba Ticaret Borsası heyetine teşekkürlerini iletti. - SAMSUN