Çarşamba Küçük Sanayi Sitesi'nde Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Çarşamba ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.