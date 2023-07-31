Çarşamba Keşkeği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, düğünlerin ve özel günlerin vazgeçilmez lezzeti Çarşamba keşkeğine Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, keşkeğin tescillenmesinin lezzetin geleceğe taşınabilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, düğünlerin ve özel günlerin vazgeçilmez lezzeti Çarşamba keşkeğine Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı açıklamada, yörenin en özel yemeği Çarşamba keşkeğinin tescillenmesinin, lezzetin geleceğe taşınabilmesi açısından oldukça değerli olduğunu belirtti.

Keşkeğin birçok yerde yapıldığını ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

"Bizi diğerlerinden ayıran ise keşkek malzemelerinin Çarşamba'mızın verimli ovasında yetişmesi ve atalarımızdan öğrendiğimiz yöntemlerle pişiriliyor olmasıdır. Onu bu kadar lezzetli ve özel kılan bir diğer unsursa keşkek geleneği ile sosyal birlikteliğin, dayanışmanın sürüyor olması. Özel günlerde bizi bir kazanın etrafına toplayan keşkektir. Özellikle düğün, doğum, asker uğurlama gibi törensel anlam taşıyan ve toplu halde bulunulan ortamlarda imece usulü hazırlanıp hep birlikte tüketilir. Bu da toplumumuzdaki birlik ve beraberliği yansıtmaktadır.

Bu değerlerimizi geleceğe taşımak adına Türk Patent ve Marka Kurumu, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığına yaptığımız başvuru sonucunda Çarşamba keşkeğimize coğrafi işaret tescil belgesi verilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."