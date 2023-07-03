Çarşamba ilçesinde minibüsün bisiklete çarpması sonucu 12 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüsün bisiklete çarpması sonucu 12 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.