Çarşamba ilçesinde minibüsün bisiklete çarpması sonucu 12 yaşındaki kız çocuğu yaralandı
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Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüsün bisiklete çarpması sonucu 12 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çarşamba ilçesinde minibüsün bisiklete çarpması sonucu 12 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Ayvacık-Salıpazarı yolunda Fatih Ç. idaresindeki 55 AGG 332 plakalı minibüs Salıpazarı istikametine seyrederken aniden yola çıkan 12 yaşındaki Merve T.'nin kullandığı bisiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşüp yaralanan Merve T. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.