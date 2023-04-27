Çarşamba ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Sera Sokak'ta M.G'yi tüfekle ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan S.A'nın İlçe Emnilet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İlçede 25 Nisan'da M.G'yi tüfekle ateş ederek yaraladığı iddiasıyla aranan S.A, saklandığı evde yakalanmıştı.
Ayağından yaralanan M.G. ise Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel