Çarşamba Devlet Hastanesinde böbrek taşı kırma ünitesi hizmete girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çarşamba Devlet Hastanesinde böbrek taşı kırma ünitesi hizmete girdi

AA - Yaşar Karaman - Güncel
 - Güncelleme:
Çarşamba Devlet Hastanesinde böbrek taşı kırma ünitesi hizmete girdi

Çarşamba Devlet Hastanesinde böbrek taşı kırma ünitesi hizmete sunuldu.

Çarşamba Devlet Hastanesinde böbrek taşı kırma ünitesi hizmete sunuldu.

Çarşamba Devlet Hastanesinde hizmete alınan böbrek taşı kırma ünitesinin yanı sıra çocuk polikliniklerinde bulunan emzirme ve bebek bakım odası, emzirme destek birimi ve çocuk bekleme alanlarının açılışı gerçekleştirildi.

Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Sezgin, burada yaptığı konuşmada, hastalara modern sağlık hizmetlerini en iyi şekilde verebilmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Böbrek taşı kırma ünitesiyle böbrek taşı hastalığı olan hastaların cerrahi işleme gerek kalmadan tedavi edilebildiğini anlatan Sezgin, hastaların il merkezindeki sağlık kuruluşlarına gitmelerine gerek kalmadan hastanelerinde 20-30 dakikalık seanslarla tedavi edilebileceğini vurguladı.

Çocuk hastalıkları polikliniğinde de çocuklara özel bekleme alanı oluşturulduğunu belirten Sezgin, "Muayene sırası beklerken çocuklarımızın daha rahat ortamda bulunmaları, hastane korkularını bir nebze geçirmeleri için bu alanı oluşturduk. Çocuklarımız için boyama kitapları, hikaye kitapları ve renkli atlasları kitaplığımızda temin ettik. Anne dostu ve bebek dostu unvanlarına sahip hastanemizde emziren annelerimizin ve bebeklerinin sağlığı bizim için çok önemli. Bu bağlamda bu alanları daha rahat ve modern şekilde oluşturmaya çalıştık. Alanların oluşturulmasında desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Açılış törenine Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan ve İlçe Sağlık Müdürü Özer Özen da katıldı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Devlet Hastanesi Halit Doğan Çocuk Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title