Çarşamba'daki Kitap Fuarı 70 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Çarşamba'daki Kitap Fuarı 70 Bin Ziyaretçi Ağırladı
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Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen 7. kitap fuarı, bir haftada 70 bin kişiyi ağırladı. Yazarlar ile kitapseverlerin buluştuğu fuar, dijitalleşmeye rağmen kitaba olan ilginin sürdüğünü gösterdi.

Çarşamba Belediyesi tarafından 7'ncisi düzenlenen kitap fuarını 70 bin kişi ziyaret etti.

Çarşamba Abdullahpaşa Meydanı'nda gerçekleştirilen kitap fuarı sona erdi. Bir hafta süren kitap fuarında birçok yazar, okurlarıyla bir araya geldi. İmza günleri ve söyleşilerle hazırlanan programlara kitapseverler ilgi gösterdi.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, yaptığı açıklamada, dijitalleşmenin kitaplara olan ilgiyi azalttığı bir dönemde, kitap fuarlarının önemli olduğunu dile getirdi.

Yerel ve ulusal yazarları kitapseverlerle buluşturduklarını, fuarı 70 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Dündar, "Hemşehrilerimizin kültürle, eğitimle, sanatla ve kitaplarla buluşmasına vesile olduğumuz için mutluyuz. Fuarımıza katılan tüm yayınevlerine, yazarlarımıza, görev alan ekip arkadaşlarımıza ve yoğun ilgi gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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