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Çarşamba'da zıpkınla balık avlayan 2 kişi yakalandı

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Çarşamba'da zıpkınla balık avlayan 2 kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde balık avlama yasağına uymayarak zıpkınla balık avlayan 2 kişiye cezai işlem uygulandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde balık avlama yasağına uymayarak zıpkınla balık avlayan 2 kişiye cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba 3. Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından H.A. (47) ve G.K'nin (43) Yeşilırmak Millet Bahçesi yakınında yasak olmasına rağmen zıpkınla balık avladığı belirlendi.

Yapılan kontrolde şişme bot ve zıpkın ile zıpkınla avlanmış 4 balık ele geçirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilerek H.A. ve G.K'ye para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Çarşamba Jandarma Samsun JASAT Güncel Haberler

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