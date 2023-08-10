Üye Girişi
Haberler

Çarşamba'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Çarşamba ilçesinde zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Çarşamba ilçesinde zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Samsun- Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi otogar ışıklarında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 34 DZB 218 plakalı araçta bulunan Şakir K. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba Samsun Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title