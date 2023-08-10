Çarşamba'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Çarşamba ilçesinde zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.
Çarşamba ilçesinde zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.
Samsun- Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi otogar ışıklarında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, 34 DZB 218 plakalı araçta bulunan Şakir K. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel