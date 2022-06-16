Çarşamba'da Yöresel Yemek Yarışması düzenlenecek Çarşamba Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Yöresel Yemek Yarışması" düzenlenecek. Çarşamba Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Yöresel Yemek Yarışması" düzenlenecek. Çarşamba Belediyesinin Türk Mutfağı Haftası'nda başlattığı "Yöresel Yemek Yarışması"nın finali, Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek. 18 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak etkinlikte gurme ve eğitmen şef Haldun Tüzel, şef Uğur Gömeç ve şef Ercan Yılmaz, Çarşambalı kadınların hazırladığı yemeklerin tadına bakacak. Yarışmada ön elemeyi geçen 10 yarışmacı jüri önünde yarışacak, dereceyle girenlere çeşitli hediyeler verilecek. Yarışmacılar, annesi, kayınvalidesi, halası ya da elinin lezzetine güvendiği bir büyüğü ile ekip halinde yarışacak. Yarışmanın finalinde yöresel yemeklerin sergilendiği stantlar da yer alacak. AA / Yaşar Karaman - Güncel Milli Eğitim Müdürlüğü Hisarcık Güncel Haberler

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