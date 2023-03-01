Çarşamba'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangın sonucu bir evde hasar oluştu.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangın sonucu bir evde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Cayvar Mahallesi'nde Refaettin Baş'a ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.
Kısa sürede tüm evi saran alevlere Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Güncel