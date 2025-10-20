Çarşamba'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çarşamba ilçesinde meydana gelen yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Çarşamba ilçesi Aşağı Güzpınar Mahallesi İstasyon Sokak'ta Ü.G'ye ait evden henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.