Haberler

Çarşamba'da Yan Bakma Kavgasında Bıçaklı Saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, iki kişi arasında yan bakma nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki kişi arasında "yan bakma" gerekçesiyle çıkan kavgada bir kişi bçakla yaralandı.

Sarıcalı Mahallesi Öksüzoğlu Sokak'ta O.A. ile B.Ö. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.Ö.'nün cebinden çıkardığı bıçakla O.A.'yı yaraladı, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Yaralanan O.A. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.Ö. ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Zincir marketten alıp yediler, oğluyla beraber hastanelik oldular

Zincir marketten alıp yediler, oğluyla beraber hastanelik oldular
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın ve yönetime istifa tepkisi

Maç sonunda olanlar oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.