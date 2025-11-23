Çarşamba'da Yan Bakma Kavgasında Bıçaklı Saldırı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, iki kişi arasında yan bakma nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise gözaltına alındı.
Sarıcalı Mahallesi Öksüzoğlu Sokak'ta O.A. ile B.Ö. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.Ö.'nün cebinden çıkardığı bıçakla O.A.'yı yaraladı, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.
Yaralanan O.A. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.Ö. ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel