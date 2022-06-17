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Çarşamba'da yalnız yaşayan 73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Çarşamba'da yalnız yaşayan 73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Çarşamba'da yalnız yaşayan 73 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Çarşamba'da yalnız yaşayan 73 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi Kirazbucağı Sokak'taki evinde yalnız yaşayan İsmet Türkkaya'dan iki gündür haber alamayan yakınları, eve gitti.

Yakınlarının Türkkaya'yı yerde hareketsiz yatarken bulmaları üzerine haber verilen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Türkkaya'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

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