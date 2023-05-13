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Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Dikbıyık Karakol Komutanlığı ekiplerince Bayramlı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada ikamet sahibi A.Ç. tarafından dikildiği değerlendirilen 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ç. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Cumhuriyet Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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