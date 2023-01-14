Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı Güncel Haberler Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince Ç.A'nın üstü ile Kirazlıkçay Mahallesi'ndeki adresinde arama yapıldı. Aramada 182 gram kubar esrar ile 2 sentetik ecza hapı ele geçirildi, Ç.A. gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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