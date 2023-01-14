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Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince Ç.A'nın üstü ile Kirazlıkçay Mahallesi'ndeki adresinde arama yapıldı.

Aramada 182 gram kubar esrar ile 2 sentetik ecza hapı ele geçirildi, Ç.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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