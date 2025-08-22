Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek İ.Y. (68) ve İ.B. (43) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaştı.

Şahısların ikametine düzenlenen operasyonda 72 kök kenevir bitkisi, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi, H.D. (64) adlı şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisini aldı.

Ekipler, bu şahsın evinde yaptıkları aramada ise 12 kök kenevir bitkisi, ?80 gram kubar esrar, 7 gram tütün ve kubar esrar karışımı ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.