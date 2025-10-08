Haberler

Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 785 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, S.F.K'nin (28) uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Çarşamba ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada 2 kilo 785 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
