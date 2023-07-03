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Çarşamba'da traktör devrildi, genç yaralandı

Çarşamba'da traktör devrildi, genç yaralandı

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Çarşamba ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 21 yaşındaki genç yaralandı. Genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarşamba ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 21 yaşındaki genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Boyacılı Mahallesi'nde tarlada traktörle çalışan Şafak Ç. (21) eve dönmek için yola çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör yol kenarında bulunan su kanalına devrilirken yaralanan genç ise çevredekilerin yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı genç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

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